Musillo all’inaugurazione del comitato Cosa (Patto Popolare)

Il candidato sindaco della Grande Alleanza per Taranto, Walter Musillo, martedì sera (19 aprile) ha inaugurato il comitato elettorale di Francesco Cosa, candidato consigliere comunale della lista civica “Patto Popolare”. Il taglio del nastro ha avuto luogo in via Dante 169 a Taranto e assieme a Musillo e Cosa, c’erano anche Massimo Brandimarte e Vicenzo Di Todaro.

Per il candidato consigliere, Musillo è l’uomo giusto in grado di governare la città, mosso da idealità, lungimiranza e concretezza.

Musillo ha espresso piena fiducia al candidato consigliere, che in passato ha già ricoperto questo ruolo, con naturale competenza. «La grande coalizione nasce – ha detto il candidato sindaco – dalla volontà di romantici e idealisti, proprio come me e Francesco. Noi abbiamo un sogno: rendere i cittadini davvero protagonisti della città. Stiamo conducendo una campagna elettorale entusiasmante, vera e passionale basata sul confronto, il coinvolgimento e lo scambio di idee: e questo vale sia per i piccoli che per i grandi obiettivi. Piccoli e ordinari come un maggiore decoro urbano, e una città più pulita e sicura. Grandi, invece, sono le sfide che ci attendono nei prossimi cinque anni, che non ci coglieranno impreparati perché ci occuperemo di formare una classe dirigente adeguata. Tutti questi sono progetti attuabili, in cui investiremo davvero: queste certezze derivano dall’entusiasmo dei cittadini, che ogni giorno ci incoraggiano a non mollare».

