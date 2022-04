Dal CIS altri 2.200.000 € a Crispiano

Con la pubblicazione della delibera CIPESS n.85 in Gazzetta Ufficiale, a Crispiano sono state assegnate risorse per € 2.200.000 per 5 progetti a cui l’amministrazione locale lavora da tempo.

“Una notizia che aspettavamo da tempo, frutto di un lungo e impegnativo lavoro sui tavoli istituzionali iniziato con il Governo Conte II e il Sottosegretario Mario Turco nel 2020, e continuato con il tavolo CIS del 7 dicembre 2021 alla presenza del Ministro Carfagna che ha stanziato ben € 10.000.000 per i Comuni di Crispiano, Massafra, Statte e Montemesola.”

Afferma il sindaco Luca Lopomo, che continua: “ I 5 progetti per Crispiano saranno: € 1.650.000 per il consolidamento strutturale e la riqualificazione della Torre Cacace con la contestuale creazione di un Parco Urbano dove i nonni di Crispiano avranno l’occasione di portare a passeggio i loro nipoti nei luoghi della loro infanzia. € 150.000 per la progettazione di un vero e proprio Palazzetto dello Sport sul piazzale della Scuola Severi, la cui costruzione sarà finanziata dai Giochi del Mediterraneo, e che doterà, entro il 2025 finalmente i nostri ragazzi di una super palestra. € 200.000 per la progettazione di un impianto di livello internazionale per il Tiro con L’arco, intervento che sarà anch’esso finanziato dai Giochi del Mediterraneo grazie alla sinergia con la Federazione Fitarco Regionale e Nazionale.

Sarà infatti l’unico impianto del genere del Sud Italia. € 100.000 per la progettazione di un primo stralcio esecutivo della Green Road, geniale visione per il nostro territorio che risale al GAL Colline Joniche, e che pur avendo quasi 10 anni, oggi è di straordinaria attualità.

Un progetto esecutivo che servirà a sfruttare al meglio i fondi del PNRR. € 100.000 per la progettazione e realizzazione del Piano di Marketing Territoriale già iniziato l’anno scorso con un protocollo di intesa tra il Comune e le Masserie più rappresentative del nostro territorio “CRISPIANO LA PUGLIA DELLE 100 MASSERIE” “IN RURAL WE TRUST” e che abbiamo pochi giorni fa presentato con successo alla BIT di Milano. Insomma un bel regalo di Pasqua per Crispiano che ci riempie di orgoglio e di responsabilità” conclude Lopomo.

