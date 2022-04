Battista: “Acciaierie d’Italia un rischio continuo”

“Ancora un incidente, ancora una tragedia sfiorata. Colpa della manutenzione carente, denunciano i sindacati ma, per Acciaierie d’Italia, è colpa degli operai. Secondo i sindacati giovedi si è corso un rischio enorme per la caduta dello «snorkel», una pesante struttura che entra in siviera per modificare i valori dell’acciaio. La struttura avrebbe potuto schiacciare la cabina del palista. L’azienda si è affrettata a lavarsene le mani. “In relazione a quanto riportato da organi di informazione, in data odierna, Acciaierie d’Italia precisa che gli eventi accaduti ai reparti del Treno Lamiere dell’Acciaieria 2 non possono essere riferiti in alcun modo a carenza di attività manutentive, ma sono invece da addebitare esclusivamente a manovre operative non conformi alle norme aziendali vigenti.

Acciaierie d’Italia precisa quindi che gli operatori coinvolti sono interessati da provvedimenti investigativi e disciplinari al fine di valutarne le responsabilità”. Attendiamo le indagini dello Spesal, sperando che riesca a fare luce su quanto accaduto, ma non possiamo non evidenziare che un incidente all’interno di uno stabilimento, a prescindere dalla causa scatenante, è comunque responsabilità dell’azienda.

Nel caso dell’acciaieria tarantina non è difficile credere a quanto asseriscono i sindacati sul cattivo stato di manutenzione, a giudicare dai numerosi incidenti che si sono verificati e dalle immagini che spesso trapelano dall’interno dello stabilimento, in cui sono visibili condizioni di lavoro al limite della sicurezza. La coalizione di Una Città per Cambiare, Periferie al Centro e Taranto Città normale ha più volte evidenziato i rischi che corrono coloro che lavorano in fabbrica e la necessità di intervenire prima che ci sia un’altra vittima. La nostra posizione resta sempre quella della chiusura dello stabilimento e della bonifica con il reimpiego degli stessi operai.”

Nota di Massino Battista (Una città per cambiare – Taranto città normale – Periferie al centro)

(foto di repertorio)

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: