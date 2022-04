Pubblicata in GU delibera Cipess per riqualificazione ex yard Belleli

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera del Cipess (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile), che stanzia i primi 42 milioni di euro, viene sbloccato il progetto di riqualificazione dell’area ex yard Belleli nei pressi del porto di Taranto, per l’insediamento del cantiere navale del Gruppo Ferretti (insieme a Stato e Regione Puglia) per la realizzazione di scafi per yacht.

Per l’intero progetto saranno spesi 200 milioni di euro.

Sono previsti 200 nuovi posti di lavoro diretti.

