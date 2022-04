Nuove antenne a Pulsano, intervento del consigliere Di Lena

Sono cominciati nei giorni scorsi, a Pulsano, in corrispondenza della strada provinciale 121 in via Bosco Caggioni, i lavori per la installazione di nuove antenne per telefonia. Sulla questione è intervenuto il consigliere dell’Unione dei comuni del versante orientale della Provincia di Taranto Angelo Di Lena , il quale contattato da numerosi cittadini ha espresso le seguenti considerazioni: “Molti residenti di Pulsano mi hanno chiesto informazioni su queste nuove installazioni. Per quanto mi compete, come mio dovere, provvederò a fare un accesso agli atti per verificare il carteggio, quand’anche in questi casi le autorizzazioni vengono rilasciate previe verifiche che sono state preventivamente fatte nel rispetto delle norme di legge. Invero in questi casi i comuni possono fare ben poco. Purtroppo la legge nazionale sulle installazioni di grandi antenne andrebbe cambiata a maggior tutela dei cittadini che subiscono gli effetti delle onde elettromagnetiche. Vedremo se ci sono possibilità di spostarle interessando le società interessate”.

