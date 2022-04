Liceo TRED, Acciaierie d’Italia aderisce al Consorzio ELIS

“Acciaierie d’Italia rende noto di aver aderito al Consorzio ELIS per lo sviluppo del progetto Liceo TRED, che propone un percorso di formazione in quattro anni, coniugando la tradizione umanistico-scientifica con un metodo capace di dare ai giovani gli strumenti per vivere da protagonisti la transizione digitale ed ecologica in atto.

Il Direttore Risorse Umane di Acciaierie d’Italia, Arturo Ferrucci, ha dichiarato: “Stiamo contribuendo con un nostro esperto alla “faculty estesa” composta dai docenti delle scuole, delle università e delle imprese con l’obiettivo di co-progettare i contenuti e le esperienze che gli studenti faranno sui temi della Transizione Ecologica. Da settembre è previsto un coinvolgimento nelle docenze di rete in modalità digitale. Ci siamo inoltre messi a disposizione delle scuole del territorio aderenti al progetto – il Liceo Battaglini di Taranto, l’I.I.S.S. Majorana di Brindisi, l’I.I.S.S. Marconi Hack di Bari, l’I.I.S.S. Mattei di Maglie e il Liceo Vallone di Galatina – per condividere le nostre competenze a fini formativi”.

Di seguito la nota ufficiale di presentazione del progetto da parte del Consorzio.

Le grandi aziende italiane si sono riunite a Roma per il nuovo Semestre di Presidenza del Consorzio ELIS.

L’Ad di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, nominato nuovo presidente.

E a settembre parte in tutta Italia il nuovo Liceo TRED. Il Ministro Bianchi: “Nasce dentro la cultura del cambiamento e della trasformazione. Lo realizziamo insieme ed è un catalizzatore che genera innovazione”. La Ministra Bonetti: “Nell’alfabetizzazione scientifica che si prefigge questo nuovo Liceo c’è in gioco la cittadinanza del futuro”

Creare un’alleanza tra azienda, istituzioni e scuole, per affrontare con la forza del sapere le enormi sfide che trasformeranno il mondo e la società nei prossimi decenni. Gettare lo sguardo oltre le dinamiche contingenti, per indirizzare insieme le competenze e la formazione di oggi e pianificare in modo strategico quella di domani, favorendo l’orientamento e la scoperta delle vocazioni professionali delle nuove generazioni. Questo l’obiettivo del nuovo Semestre di Presidenza del Consorzio di aziende ELIS, alla cui guida è stato nominato oggi ufficialmente Roberto Tomasi, Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia. Tomasi ha ricevuto l’incarico nel corso del CEO Meeting che ha visto le aziende del Consorzio riunite presso la sede di Luiss Business School a Villa Blanc a Roma per il consueto appuntamento di primavera.

Il Consorzio raccoglie intorno all’ente non profit ELIS oltre 100 aziende, di cui 30 quotate in borsa, in un rapporto stabile di collaborazione che si prefigge due obiettivi: realizzare percorsi efficaci di formazione e inserimento professionale per i giovani, e impegnarsi in progetti d’innovazione e sviluppo ad alto impatto sociale. Tra questi, i molti Progetti di Semestre sviluppati negli anni sotto la presidenza a turno delle aziende del Consorzio.

Con il nuovo Semestre di Presidenza a guida Autostrade, prosegue l’impegno del Consorzio nel favorire il dialogo tra imprese, scuole e istituzioni. L’ultimo obiettivo raggiunto, in ordine di tempo, è il Liceo TRED (Liceo quadriennale sulla Transizione Ecologica e Digitale), che a partire dal prossimo anno scolastico vedrà protagonisti 27 istituti scolastici e 23 aziende distribuite su tutto il territorio nazionale. Progetto promosso dal Presidente uscente, Marco Alverà, Amministratore Delegato di Snam, il nuovo liceo offrirà un percorso di formazione teso a integrare i programmi didattici del tradizionale liceo italiano con maggiore attenzione alle materie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Intervenendo al CEO Meeting, il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha commentato: “Per fare futuro si fa istruzione, ma soprattutto è chiarissimo che il lavoro che state realizzando dentro le nostre scuole non è solo energia, ma energia pulita. Questo progetto ha anche la caratteristica di essere un catalizzatore. Sappiamo che possiamo avere tanti elementi a disposizione, ma a un certo punto dobbiamo riuscire a metterli in una catena che diventi essa stessa innovazione, e per questo occorre il catalizzatore. Questo Liceo quadriennale, che nasce dentro la cultura del cambiamento e della trasformazione, è il catalizzatore. Il catalizzatore si realizza insieme e il messaggio oggi è che insieme ce la facciamo”.

Sull’obiettivo di parità di genere nella formazione dei giovani alle materie STEM e parità di opportunità di accesso per tutti gli istituti scolastici italiani, la Ministra per le Pari Opportunità, Elena Bonetti, ha sottolineato: “Il nostro Paese ha bisogno di realizzare un’alfabetizzazione culturale e di processo decisionale sulla base del metodo scientifico, perché è questo il metodo che scriverà l’algoritmo non solo delle nuove professioni, ma degli stessi processi di cittadinanza. La transizione digitale e la transizione ecologica che sono al centro di questo nuovo Liceo, sono i nuovi contesti della cittadinanza del futuro”.

L’obiettivo del progetto, per i prossimi anni, è estendere il numero delle scuole coinvolte. “Dopo un anno di intenso e appassionante lavoro insieme alle istituzioni, alle scuole e alle imprese – ha dichiarato Marco Alverà – siamo pronti a partire con un progetto di liceo che ha l’obiettivo di dotare i nostri ragazzi di nuovi metodi e nuove competenze per essere pronti ad affrontare la trasformazione digitale e la transizione ecologica che ci attendono nei prossimi anni. Il liceo TRED, per il quale continuerò a impegnarmi anche in futuro, punta a favorire lo studio delle discipline STEM, che saranno decisive nell’80% dei mestieri di domani, promuovendo l’equilibrio di genere e le pari opportunità tra Nord e Sud, città e provincia. Con questa iniziativa le imprese italiane collaborano in modo virtuoso con le istituzioni e la scuola per dare a molti giovani italiani i migliori strumenti per poter eccellere nella vita professionale che li attende e costruire un futuro migliore”.

Le aziende partner della rete di scuole che hanno attivato il Liceo TRED: A2A, Acciaierie d’Italia, Accenture, Acea, Amazon Web Services, Autostrade, CDP Venture Capital, Cisco, Com.net, Engineering, Generali Italia, Gruppo Campari, Hera, Intesa Sanpaolo, Iren, Lottomatica, Manpower, NTT Data, SAS, Snam, Sport e Salute, Umana, UniCredit.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: