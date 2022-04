Cis Taranto, De Palma : “Il successo della buona politica”

Nota del consigliere regionale di Forza Italia, Vito De Palma.

“Si tratta di un indiscusso successo della buona politica: sono state sbloccate le risorse del Contratto Istituzionale di Sviluppo per Taranto, ovvero ben 42 milioni di euro per interventi che avranno sicure ricadute occupazionali, infrastrutturali ed ambientali in tempi certi. Il ministro Carfagna sta confermando la sua grande capacità di proiettare i territori verso una prospettiva importante e non posso non ringraziare il gruppo parlamentare di Forza Italia Puglia per il contributo strategico che ha dato e per aver supportato le nostre istanze affinché si portasse a casa un risultato di tale portata.

Di questi 42 milioni di euro, circa 14 milioni saranno destinati per integrare gli investimenti per l’insediamento del Gruppo Ferretti. L’intera programmazione è intelligente, politicamente lungimirante e con una chiara vocazione allo sviluppo del nostro territorio. Che dire: siamo orgogliosi per il lavoro di tutta la squadra di Forza Italia.”

