ASL Taranto, apertura settimanale hub vaccinali e quarta dose

Hub chiusi Lunedì dell’Angelo, poi operativi anche per le vaccinazioni con second booster (quarta dose) per gli anziani e gli over60 fragili. È preferibile la prenotazione.

Di seguito il calendario di apertura degli hub vaccinali nella provincia di Taranto nella prossima settimana.

È garantito l’accesso libero (senza prenotazione) per tutte le età, sia per i cicli base, sia per le dosi di richiamo, ma è anche possibile prenotare il proprio appuntamento telefonando al CUP o attraverso il portale ASL Taranto.

È garantita la somministrazione della seconda dose di richiamo alle persone che abbiano già compiuto 80 anni d’età e alle persone over60 in condizione di elevata fragilità per patologie – da verificare con il proprio medico di famiglia o con il medico del centro vaccinale, che abbiano effettuato la prima dose di richiamo da almeno 120 giorni e che non abbiano contratto l’infezione da SARS-Cov-2 successivamente alla somministrazione di quest’ultima.

Gli hub saranno chiusi lunedì 18 aprile.

L’hub di Ginosa, che ha cambiato sede, ora è al Centro vaccinale Asl in Via Palatrasio 30, e quello di Grottaglie saranno aperti mercoledì 20 aprile dalle 9 alle 13; a Manduria, hub operativo giovedì 21 aprile dalle 9 alle 16; il centro vaccinale di Massafra, ora presso il Centro polivalente anziani in via Livatino e, unico nella provincia, accessibile esclusivamente con prenotazione venerdì 22 aprile dalle 9 alle 13:00. A Taranto, l’hub presso il PalaRicciardi sarà operativo mercoledì 20 aprile e venerdì 22 aprile dalle 9 alle 13, mentre martedì 19 e giovedì 21 aprile sarà aperto dalle 9 alle 16 e, in questi due giorni, sarà possibile anche accedere alla vaccinazione con Novavax (Nuvaxovid). L’hub di Martina sarà chiuso questa settimana.

Per gli accessi pediatrici, è necessaria la sottoscrizione del consenso informato di entrambi i genitori del minore e la delega nel caso in cui non si possa accompagnare personalmente i propri figli.

Si ricorda che è possibile ricevere la somministrazione di vaccino antiCovid anche presso il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta.

