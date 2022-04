TarGET-le mani sulla Città: aperta la call per 30 giovani neet di Taranto

Entra nel vivo il progetto di rigenerazione urbana “TarGET – le mani sulla Città”, portato avanti dal Comune di Taranto, vincitore del bando “Fermenti in Comune”, in collaborazione con Programma Sviluppo e Associazione Obiettivo Borgo Antico Taranto e realizzato con il contributo di Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e ANCI.

Il progetto si pone l’obiettivo di stimolare la capacità giovanile di riappropriazione fisica e sociale del territorio urbano di Taranto attraverso l’organizzazione di laboratori formativi e artistici, processi di comunicazione partecipativa e creazione multimediale.

A tal scopo è stato pubblicato il bando di selezione di giovani tarantini tra i 18 e i 35 anni, con particolare attenzione ai Neet, disoccupati e inoccupati, per la realizzazione di idee e strategie di valorizzazione e rilancio di alcuni quartieri specifici della città, segnati da una condizione di marginalità diffusa dal punto di vista sociale, economico e urbanistico: Tamburi, Città vecchia e Salinella. In questi quartieri i ragazzi beneficiari verranno coinvolti in processi di rigenerazione urbana.

