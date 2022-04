Stellato: “Esami e prestazioni sanitarie nelle Asl anche di sera, fino a mezzanotte”

“Erogare prestazioni sanitarie ed indagini strumentali, in tutte le aziende sanitarie pubbliche, anche nella fascia serale (dalle 20 alle 24) dal lunedì al venerdì, nei pomeriggi dei giorni prefestivi e nei giorni festivi. È quanto chiede il consigliere Massimiliano Stellato con una mozione urgente che verrà presto presentata in consiglio regionale.

“La proposta, dichiara Stellato, intende estendere l’arco temporale di fruizione del servizio all’utenza riducendo, così, le lunghe liste di attesa maggiormente gravate a causa dell’emergenza Covid”.

Il regime delle erogazioni serali, si legge nel testo della mozione, può prevedere un periodo iniziale di un anno per consentire il nuovo rodaggio al personale delle Asl. Nulla cambierebbe per i cittadini che continuerebbero a pagare soltanto il ticket, se dovuto.

“Considerate le liste d’attesa – prosegue il consigliere – sarebbe utile partire, anche facendo ricorso alla cosiddetta “teleradiologia”, dalle prestazioni di diagnostica per immagini erogate dalle grandi attrezzature (tac, risonanza magnetica e mammografia). Il servizio – conclude Stellato – è già stato testato in altre regioni dove, in poco tempo, ha contribuito a smaltire le agende delle prenotazioni, consentito ai cittadini di recuperare il tempo perso e restituito fiducia al servizio sanitario pubblico.”

Lo scrive Massimiliano Stellato, Consigliere regionale

