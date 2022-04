Kyma Mobilità Amat, variazioni permessi sosta nel Borgo per i Riti della Settimana Santa

In relazione allo svolgimento dei Riti della Settimana Santa, in considerazione della inibizione alla sosta su molte strade del Borgo di Taranto ricadenti nelle zone A – B – C di Kyma Mobilità Amat, al fine di limitare i disagi per i titolari di permesso per residenti, nonché per gli abbonati ai parcheggi ricadenti in tali zone, dalle ore 12.00 di giovedì 14 aprile e fino alle ore 12.00 di sabato 16 aprile, i titolari di permesso per residenti zona A – B – C e gli abbonati per le medesime zone possano parcheggiare la propria autovettura in ambiti diversi da quelli riportati sul proprio permesso.

Domenica 17 aprile, inoltre, in occasione della Santa Pasqua il servizio degli autobus di Kyma Mobilità sarà sospeso dalle ore 14 alle ore 18.00, per poi riprendere proseguendo fino alle ore 23.00.

Sul sito www.amat.taranto.it sono riportati in dettaglio gli orari per ogni singola linea.​

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: