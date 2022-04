Castello Aragonese: i perdoni renderanno omaggio al sepolcro allestito nella Cappella San Leonardo

La Marina Militare, in occasione delle festività legate alle celebrazioni delle festività di Pasqua e ai Riti della Settimana Santa, ha rimodulato le modalità di visita del Castello Aragonese. Al fine di garantire un’affluenza ordinata e ridurre il rischio di assembramenti, sarà infatti implementato il numero delle guide disponibili, mentre si conferma l’obbligatorietà di prenotazione della visita, che potrà avvenire contattando l’ufficio preposto al numero 0997753438.

Giovedì Santo inoltre, la cappella rinascimentale dedicata a San Leonardo, collocata nel cortile del Castello e riconsacrata nel 1933, dopo molti anni, sarà oggetto di visita da parte dei tradizionali “perdoni” che, vestiti con il tradizionale abito ed incappucciati, visiteranno in preghiera l’altare della reposizione allestito per l’occasione.

La Cappella del castello sarà visitabile dai fedeli nei medesimi orari delle principali chiese tarantine. In adesione alle nuove norme anti-covid, non sarà richiesto green pass, tuttavia sarà rilevata la temperatura corporea (che dovrà essere inferiore a 37.5°C). Per la tipologia di visita, che comprende anche locali interni, talvolta angusti, si consiglia l’utilizzo della mascherina tipo FFp2. La visita al castello è gratuita.

(foto Marina Militare)

