A Taranto Otto denunce per furto di energia.

Nella scorsa settimana sono proseguiti i servizi di contrasto da parte della Polizia al sempre più diffuso fenomeno del furto di energia elettrica.

I controlli del Commissariato Borgo hanno interessato in particolare il quartiere Paolo Sesto ed il centro città. Nella ormai collaudata sinergia tra i poliziotti ed i tecnici specializzati dell’Ente Distributore di energia elettrica, ben 8 sono stati i bypass fraudolenti scoperti dei quali 4 in uno stabile in via Nenni. Tra questi, in una pizzeria di via Nettuno, un mirato accertamento ha permesso di scoprire, ben occultato dietro il contatore, un bypass che, di fatto, escludeva il rilevatore del consumo elettrico. Alla stessa maniera, tre appartamenti dell’edificio sovrastante presentavano un allaccio abusivo alla rete elettrica. Al termine delle operazioni di ripristino e di messa in sicurezza della rete elettrica, i proprietari degli appartamenti e il titolare della pizzeria che beneficiavano illecitamente degli allacci abusivi sono stati denunciati in stato di libertà per presunto furto di energia elettrica. Il danno economico complessivo stimato dalla compagnia elettrica ammonta a circa 90mila euro.

