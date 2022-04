USB: “Acciaierie d’Italia, caos Appalto. Pronti ad azioni energiche”

“Questa mattina si è svolta un’assemblea unitaria davanti la portineria “Imprese” dello stabilimento siderurgico Acciaierie d’Italia, alla presenza di tutti i segretari di categoria. Grande partecipazione da parte dei lavoratori delle aziende di tutti i settori.

Come Unione Sindacale di Base, abbiamo rimarcato le problematiche che attanagliano da tempo oramai tutti i dipendenti dell’appalto. In primis i ritardi nel pagamento delle fatture ormai scadute, la cassa integrazione alla quale si fa ricorso sistematicamente e anche a sproposito, le ferie forzate, i cambi d’appalto che oramai sono all’ordine del giorno, la scarsa, o meglio assente, attenzione per la sicurezza, i salari ai limiti contrattuali e, dulcis in fundo, la totale incertezza su quello che accadrà in futuro.

Attendiamo la fine delle assemblee in Acciaierie d’Italia per condividere in maniera unitaria e decisa le azioni da intraprendere.”

Murciano Egidio e Federico Cefaliello, Responsabili Appalto provinciale Usb Taranto

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: