Amministrative, il M5S presenta programma e candidati

Presentati questa mattina il programma politico e la lista dei candidati del MoVimento 5 Stelle Taranto alle prossime elezioni amministrative del 12 giugno.

Il Sen. Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle, ha illustrato i punti di forza di un programma politico frutto del lavoro di squadra realizzato con attivisti, cittadini e, soprattutto con il grande contributo dei candidati. L’obiettivo principale è portare avanti e realizzare i progetti del “Cantiere Taranto”, avviati dal Governo Conte II, per la riconversione sociale, economica e culturale della città.

«Abbiamo le idee chiare su quello che potrà essere il nostro contributo alla politica amministrativa cittadina. Al centro dell’azione politica del MoVimento 5 Stelle ci sono sempre stati cittadini, famiglie e imprese, attraverso la strenua difesa dell’ambiente, della salute, del lavoro e dell’economia sostenibile e integrata», ha esordito il Senatore Turco.

«Centrali saranno i temi identitari del MoVimento 5 Stelle come il Codice Etico, che rappresenta la precondizione essenziale per la stipula del “Contratto dei Cittadini” per la creazione di un’alleanza progressista con le forze di centro-sinistra. Per noi ogni azione politica dovrà basarsi sui principi della nostra Carta dei Valori, fra cui la trasparenza amministrativa, lo sviluppo sostenibile e la transizione energetica.

Il nostro obiettivo prioritario è sempre stato la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini, per questo continueremo a sostenere la chiusura di qualunque fonte inquinante. A tal riguardo – ha proseguito il senatore pentastellato – insistiamo sull’introduzione della “Valutazione Integrata dell’Impatto Ambientale e Sanitario” (VIIAS).

La nostra azione programmatica sul territorio si baserà sulla creazione di un centro di progettazione e degli investimenti, necessario per realizzare la diversificazione economica e produttiva del territorio, sul rilancio dell’Università, sullo sviluppo delle politiche sociali e giovanili, sulla necessaria riqualificazione urbana della Città Vecchia che rappresenta la nostra identità storica e che vogliamo rilanciare attraverso progetti di inclusione sociale e imprenditoriale.

Il M5S – ha concluso Turco – è al lavoro per essere garante del buon governo della città di Taranto alle prossime amministrative. Noi non siamo politici “di professione”; noi siamo al servizio della politica e della cittadinanza, e a Taranto la nostra priorità ora è passare dai progetti sulla carta ai cantieri aperti. Abbiamo a disposizione tante risorse, e grazie alle professionalità selezionate nella nostra area saremo in grado di realizzare i tanti progetti programmati e finanziati dal Governo Conte II, e allo stesso tempo di intercettare nuovi investimenti per realizzare il più grande progetto di riconversione territoriale mai realizzato in Italia.

Con la guida del Presidente Giuseppe Conte e con la prosecuzione del lavoro da me cominciato quando ero Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, siamo pronti a costruire, insieme alla città, le nuove prospettive di Taranto».

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: