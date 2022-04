Parchitelli: “Ringrazio tutti per la solidarietà dimostrata”

Nota della consigliera Pd, Lucia Parchitelli

Questa mattina, presso la sede del Consiglio regionale, ha avuto luogo la conferenza stampa convocata per presentare il ‘Documento di solidarietà’ redatto a seguito dei gravi atti intimidatori accaduti la domenica delle Palme a Mola di Bari contro la consigliera regionale Lucia Parchitelli e l’assessore al Comune di Mola Elvira Tarsitano. Il ‘Documento’ è stato sottoscritto dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e dall’assessore all’Ambiente Anna Grazia Maraschio (primi firmatari), dalla presidente del Consiglio regionale Loredana Capone, dalle assessore Rosa Barone e Anita Maurodinoia, dalla consigliera con delega alle Politiche culturali Grazia Di Bari e dalla consigliera Debora Ciliento.

“Ringrazio tutti i colleghi del Consiglio regionale per la grande solidarietà che mi è stata dimostrata. Ringrazio il presidente Emiliano, la presidente Capone, ma un ringraziamento particolare va all’assessore Maraschio che non ha voluto far passare nell’indifferenza quanto è accaduto. Naturalmente, è inutile negarlo, è un gesto orribile. Un gesto orribile perché io credo che la morte, e di cancro, è qualcosa che non va augurata nemmeno al peggior nemico e chiunque abbia avuto un’esperienza in tal senso, anche familiare, lo può capire. Ma è un gesto intollerabile che non merita nemmeno la comunità di Mola di Bari, perché quella di Mola è una comunità straordinaria a cui io sono fortemente legata e che nulla ha a che vedere con queste manifestazioni che sono apparse proprio nella domenica delle Palme, una giornata dedicata alla Pace.

Sono serena del lavoro che è stato fatto, e che stiamo continuando a fare anche grazie al contributo di ARPA Puglia e AGER, impegnatissime in affiancamento ai Comuni già all’indomani dell’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti. Oggi, finalmente, dopo oltre trent’anni leggiamo la parola fine per Discarica ‘Martucci’, e questa parola è 2025. Grande è la nostra attenzione verso il territorio, come dimostra la Commissione Ambiente di questa mattina che, ascoltati i tecnici di ARPA sulle ultime rilevazioni, tornerà a riunirsi dopo Pasqua per ulteriori aggiornamenti. Ma, soprattutto, stiamo operando con l’obiettivo di tutelare la salute dei cittadini, che sono sempre la nostra priorità.

E’ necessario però informare in modo corretto i cittadini per non generare queste reazioni che sono dettate dalla rabbia di tanti anni. Il mio plauso a tutti i colleghi, di tutti i territori della Puglia, per l’interesse dimostrato sul tema della Discarica ‘Martucci’, e sempre all’assessore Maraschio per l’enorme disponibilità. Grazie ancora per la vicinanza e la solidarietà”.

Commenta l'articolo: