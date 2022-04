Intermite (CasaImpresa) su divieto consumo bevande per strada

“Si rischia ancora una volta di pregiudicare i pubblici esercizi, quelli nei quali imprenditori tarantini investono quotidianamente, e a volte a fatica, sostenendo costi fissi e variabili”. Francesca Intermite, presidente di CasaImpresa Taranto commenta l’ordinanza con cui il commissario prefettizio di Taranto Vincenzo Cardellicchio vieta il consumo, all’esterno dei locali e in zone pubbliche, di bevande in vetro e/o alluminio, dal 14 al 16 aprile, quindi nel corso delle due processioni pasquali tarantine.

“Senza dubbio condividiamo la motivazione che muove questo provvedimento, ispirato a garantire la sicurezza ed il regolare svolgimento delle manifestazioni religiose, nonché il decoro delle centrali vie, che spesso durante la Settimana Santa diventano ricettacolo di bottiglie e lattine.

Certamente uno spettacolo tutt’altro che decoroso. Al tempo stesso però ci auguriamo che questo non si trasformi nell’ennesimo fattore controproducente per i pubblici esercizi che non mollano, nonostante le mille difficoltà (pandemia in primis e aumento dei costi a seguire) e che senza dubbio attendono anche questo importante momento di intensa partecipazione cittadina per avere una boccata d’ossigeno”.

“Mi incuriosisce sapere -conclude Francesca Intermite – come verrà fatta rispettare questa ordinanza ai distributori h24”.

