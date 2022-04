Di notte alle processioni con il servizio “Bus navetta” gratuito di Kyma Mobilità Amat

In occasione delle due processioni della Settimana Santa, i percorsi di alcune linee degli autobus di Kyma Mobilità Amat subiranno variazioni a causa delle modifiche al traffico veicolare.

Dalle ore 23.00 di giovedì 14 aprile, a causa del divieto di circolazione su Corso Vittorio Emanuele II (Ringhiera) per la processione dell’Addolorata, tutti gli autobus saranno deviati dal Porto Mercantile sulla SS 7ter e poi sul Ponte Punta Penna.

Per la Processione dei Sacri Misteri dalle ore 16.00 di venerdì 15 aprile gli autobus dee Linee 3, 6, 14 e 21 in direzione Città Vecchia, giunti all’incrocio tra via Oberdan e via Crispi, svolteranno a destra su via Crispi percorrendola interamente fino al Corso Umberto, al cui termine svolteranno a sinistra per raggiungere via Margherita e, quindi, attraversare il Ponte Girevole.

Con i Riti della Settimana Santa torna anche il servizio di “Bus navetta notturna” di Kyma Mobilità Amat, gratuito per tutti gli utenti, che inizierà alle ore 23.30 di giovedì 13 e di venerdì 14 aprile per durare fino alle ore 3.15 del giorno successivo: i cittadini potranno lasciare l’auto nei parcheggi con le strisce blu o nelle aree di parcheggio recintate (in parentesi quelle in prossimità dei percorsi delle linee):

LINEA 1/2 – Via Consiglio / Battisti / Via Margherita-Lungomare

Percorso: via Consiglio – via Speziale – via Cesare Battisti – via Rondinelli – via Magnaghi – via Cugini (parcheggi Icco e Artiglieria) – via Pacoret di Saint Bon (parcheggio Pacoret) – Corso Umberto – via Regina Margherita – Lungomare – via Principe Amedeo (parcheggio Amedeo) – via Leonida – via Cesare Battisti (parcheggio Icco) – via Speziale – via Consiglio.

Partenze Consiglio: 23:30 – 00:30 – 01:30 – 02:30

Partenze Margherita/Lungomare: 00:00 – 01:00 – 02:00 – 03:00

LINEA 3 – Via Consiglio / Dante / Via Margherita-Lungomare

Percorso: via Consiglio – viale Unicef – via Atenisio – via Lago d’Arvo – viale Magna Grecia – via Dante – via Giusti – via Oberdan (parcheggio Oberdan) – via Crispi (parcheggi Pacoret e Artiglieria) – corso Umberto – via Regina Margherita – Lungomare – piazza Ebalia – via Oberdan (parcheggio Oberdan) – via Capecelatro – via Dante – viale Magna Grecia – viale Trentino – via Atenisio – viale Unicef – via Consiglio.

Partenze Consiglio: 23:45 – 00:45 – 01:45 – 02:45

Partenze Margherita/Lungomare: 00:15 – 01:15 – 02:15 – 03:15

LINEA 8 – Salinella / Taranto-2 / Corso Italia / Via Margherita-Lungomare

Percorso: via Lago di Garda – via Lago Maggiore – via Golfo di Taranto – via Lago di Nemi – corso Annibale – via Scoglio del Tonno – viale Rinascimento – via Lago di Pergusa – via Cripta del Redentore – via Lago di Nemi – corso Italia (parcheggio Campania) – via Japigia – via Minniti (parcheggio Oberdan) – via Principe Amedeo – via Crispi (parcheggi Pacoret e Artiglieria) – corso Umberto – via Margherita – Lungomare – via Principe Amedeo (parcheggio Amedeo) – via Leonida (parcheggio Oberdan) – via Japigia – corso Italia (parcheggio Campania) – via Lago di Nemi – corso Annibale – via Cripta del Redentore – via Lago di Pergusa – viale Rinascimento – via Scoglio del Tonno – via Lago di Nemi – via Golfo di Taranto – via Lago Maggiore – via Lago di Garda.

Partenze Salinella: 23:30 – 00:30 – 01:30 – 02:30

Partenze Margherita-Lungomare: 00:00 – 01:00 – 02:00 – 03:00

Tamburi – Porto Mercantile

Percorso: Porto Mercantile – via Mercato Nuovo – via Costantinopoli – via Napoli – via Galeso – via Angeli Custodi – via Archimede – via De Amicis – piazza Gesù Divin Lavoratore – via Orsini – via Napoli – via Porto Mercantile – via Colombo – Porto Mercantile.

Partenze Porto Mercantile: 23:45 – 00:30 – 01:15 – 02:00 – 02:45 – 03:30

Partenze P.za Gesù D.L.: 00:05 – 00:50 – 01:35 – 02:20 – 03:05 – 03:50

