Presentata lista civica Movimento Sportivo, Borgia: “Con Musillo lo sport sarà valorizzato davvero”

Presentati i candidati al consiglio comunale della lista civica Movimento Sportivo, in corsa per il candidato sindaco della Grande Alleanza per Taranto, Walter Musillo. Il referente della lista Pierluigi Borgia ha espresso il supporto della lista alla coalizione e la piena fiducia al candidato sindaco.

«Il Movimento Sportivo nasce – ha detto Borgia – dalla volontà di diversi appassionati sportivi di impegnarsi attivamente per la nostra città. Siamo un movimento spontaneo che proviene da diversi ambiti: dal settore del motorismo d’epoca, alle arti marziali, dalla voga, dalla volley alla pallacanestro. Inoltre, ci tanti sono addetti ai lavori e professionisti, che attraverso le proprie competenze, possono cambiare la visione e restituire la giusta importanza allo sport nella nostra Taranto. Siamo una squadra e pertanto nei nostri manifesti indossiamo divise sportive, immagini che ricordano volutamente le figurine panini del Taranto calcio degli anni ’80. Abbiamo scelto di sostenere Walter Musillo perché è un uomo umile e onesto, che ama la sua città e con lui faremo di tutto affinché Taranto ritorni ai suoi cittadini e non in mano ai baresi».

Alla presentazione ha partecipato anche il candidato sindaco Walter Musillo, che ha ribadito l’importanza e il valore dello sport anche nella stesura del programma, con il supporto di persone qualificate.

La presentazione della lista civica sportiva è avvenuta stamane in via di Palma 34. Tra i candidati consiglieri, personalità quali atleti e addetti ai lavori del panorama sportivo: Simona Montinari, Davide Crocicchio, Andrea Palmisano, Giuseppe Morrone, Fabrizio Giannico, Lorenzo Reale, Davide Ricchiuti, Teresa Lampasona, Ilaria Coletta, Miriana Cava, Enrico Gatto, Federico Manzella, Pompeo Franciosa, Antonello Ciraci, Antonello Rugolo, Dina Di Iorio, Massimo Cassano, Gigi Vellucci, Elena Passariello, Federico Mancino, Alessandro Mignogna, Giacomo Ventrelli, Ettore Sisto, Giulia Stefanelli, Morena Lobello, Massimo Orlando, Dora Mattioli, Donato Loprete, Nicola Lasorella e Luigi Vozza.

