Riti Settimana Santa, Ordinanza del commissario

Il commissario straordinario del Comune di Taranto, Vincenzo Cardellicchio, con apposita ordinanza, dispone, in occasione dei Riti della Settimana Santa, per tutta la durata delle manifestazioni religiose, nell’intera area all’uopo destinata, all’esterno dei pubblici esercizi e dei distributori automatici, nonchè sulle vie e aree pubbliche e/o aperte al pubblico, il divieto assoluto di consumo di bevande di qualunque genere in vetro e/o in alluminio, dal giorno 14 aprile alle ore 12 del giorno 16 aprile.



L’inosservanza delle norme stabilite è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell’art.7 bis comma 1/bis del DL n.267/2000.

Il commissario, inoltre, invita i cittadini al corretto uso delle mascherine di protezione del tipo previsto dalle ordinanze ministeriali (chirurgiche o FFP2) in ogni luogo chiuso a cui abbiano accesso o stazionamento e, comunque, in ogni situazione in cui non è possibile assicurare l’opportuno quanto necessario distanziamento di sicurezza.

