Campagna vaccinale Covid, apertura hub vaccinali

Di seguito il calendario di apertura degli hub vaccinali nella provincia di Taranto nella prossima settimana. Le aperture riguardano sia le persone over12 sia i bambini 5-11 anni.

L’hub di Ginosa cambia sede e si sposta al Centro vaccinale Asl in Via Palatrasio 30, sarà aperto mercoledì 13 aprile dalle 9 alle 13; il centro vaccinale di Grottaglie operativo mercoledì 13 aprile dalle 9 alle 14; a Manduria, hub operativo giovedì 14 aprile dalle 9 alle 17; a Martina Franca, il centro vaccinale è aperto lunedì 11 aprile dalle 9 alle 14; il centro vaccinale di Massafra si trasferisce presso il Centro polivalente anziani in via Livatino e, unico nella provincia, sarà accessibile solo con prenotazione venerdì 15 aprile dalle 9 alle 13:30. A Taranto, l’hub presso il PalaRicciardi sarà operativo lunedì 11 aprile, mercoledì 13 aprile e venerdì 15 aprile dalle 9 alle 14, mentre martedì 12 e giovedì 14 aprile sarà aperto dalle 9 alle 17 e, in questi due giorni, sarà possibile anche accedere alla vaccinazione con Novavax (Nuvaxovid).

Per gli accessi pediatrici, è necessaria la sottoscrizione del consenso informato di entrambi i genitori del minore e la delega nel caso in cui non si possa accompagnare personalmente i propri figli.

