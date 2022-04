AdI: Mons. Santoro celebrerà il Precetto Pasquale nello Stabilimento di Taranto

“Acciaierie d’Italia è lieta di informare che Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Filippo Santoro, Arcivescovo di Taranto, celebrerà il Precetto Pasquale mercoledì 13 aprile 2022 alle ore 11, nello Stabilimento di Taranto. Sono invitati a prendere parte alla celebrazione tutti i dipendenti di Acciaierie d’Italia, i loro famigliari e le Autorità. La funzione sarà celebrata all’aperto in un’area dedicata. L’ingresso dei famigliari sarà possibile a partire dalle ore 10.00 dalla Portineria C. Per motivi organizzativi e di sicurezza non sarà consentita la libera circolazione all’interno dello Stabilimento.” Nota dell’azienda.

