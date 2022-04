Battista su patto di quartiere Salinella

“Periferie al Centro non è solo il nome di una lista o uno slogan, per noi è la realtà, tanto da aver inserito un progetto omonimo all’interno del nostro programma elettorale.

In ottica di dare continuità alle nostre parole, accogliamo con entusiasmo il “Patto per la Salinella” presentato dall’associazione OPS – Osservatorio Salinella Taranto, un documento che ci impegna a tenere fede a tutti gli obiettivi che, insieme ai cittadini, vogliamo portare a compimento per una Taranto migliore.

La mia e nostra firma su quel documento è il punto di partenza per un legame reciproco di fiducia con il territorio che ci porti al rilancio della cultura, socialità, dello sport, dell’economia e della vivibilità nel quartiere Salinella e, in generale, in tutti i quartiere di Taranto.”

Nota del candidato sindaco Massimo Battista (Una città per cambiare – Taranto città normale – Periferie al centro)

