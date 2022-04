Taranto: una lezione sul mare per gli studenti dell’I.C. Galilei

La scuola apre le porte e lascia che i ragazzi vivano una lezione nella natura. Una giornata al mare, sul mare, con il mare. Gli studenti dell’I.C. “Galileo Galilei” di Taranto hanno vissuto il 6 aprile una straordinaria avventura, in cui la natura si è fusa con il loro spirito libero e giovane.

Organizzata dalla Capitaneria di Porto di Taranto, con la collaborazione dell’ Associazione naturalistica “Jonian Dolphine”, l’iniziativa rientra nel calendario organizzato in occasione della “giornata del mare” dell’ 11 aprile.

Obiettivo: sensibilizzare gli studenti di ogni ordine e grado, attraverso il diretto coinvolgimento quali “cittadini del mare”, per renderli consapevoli attori della conservazione del bene e diretti diffusori della cultura del mare.

“Una bellissima esperienza che abbiamo accettato con grande entusiasmo – dichiara la dirigente Antonietta Iossa -. I nostri ragazzi sono nati sul mare e molti vivono di esso, è un loro amico, un nostro amico e devono imparare a rispettarlo ed amarlo oltre le parole.

Conoscere alcuni aspetti, vederli con i loro occhi, sentire dagli esperti le possibili cause di un comportamento non consono, li ha resi consapevoli dell’importanza del corretto comportamento anche verso il mare, risorsa importante per la città e per la loro vita.

I giovani, ma non solo, spesso sono superficiali e non badano alle conseguenze delle loro azioni. I nostri ragazzi hanno vissuto un’esperienza diretta di educazione civica e credo che sia stato molto formativo”.

