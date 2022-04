Sport, Bellomo: “In Puglia non è per tutti, servono strategia e concezione sociale”

“Mi auguro che molti esponenti politici pugliesi abbiano letto con attenzione lo studio di Openpolis sulla pratica sportiva giovanile nelle regioni italiane. I dati elaborati contraddicono in maniera evidente quello “Sport per tutti” che rappresenta il manifesto programmatico dell’assessorato regionale.

La Puglia è al quartultimo posto, con il 50,8 per cento dei bambini e ragazzi tra i 3 e i 17 anni che praticano sport nel tempo libero, a fronte dell’80,3 per cento che si registra in Valle d’Aosta.

Un divario che dovrebbe indurre a riflettere, non solo perché è dettato dalle condizioni economiche delle nostre famiglie rispetto a quelle del Nord e da una diversa educazione alla salute, ma anche da una minore dotazione di impianti sportivi nelle scuole.

Mentre infatti in Friuli Venezia Giulia sono presenti palestre e piscine nel 57,8 per cento degli edifici scolastici, in Puglia il dato è di poco superiore al 46 per cento.

Per non parlare poi delle aree sportive all’aperto per minori, dove a Bari si registra un inquietante 2,2 metri quadrati per i residenti fino a 17 anni e a Barletta, la città di Pietro Mennea, un imbarazzante 0,49. Elementi di approfondimento per chi ha la responsabilità del governo regionale.

Non bastano gli interventi indifferibili e la messa in sicurezza degli impianti sportivi comunali, attingendo alla graduatoria del bando già esistente.

Servono una strategia più ampia che coinvolga tutti gli istituti scolastici della Puglia e una concezione realmente sociale del fenomeno. Per non dover più commentare dati che smentiscono le autocelebrazioni e gli slogan della facile propaganda”. Lo dichiara Davide Bellomo, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia.

