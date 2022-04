BTM 4JOB: una giornata dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro

Venerdì 8 aprile si terrà a Taranto BTM 4JOB, un’intera giornata dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore del turismo e dell’ospitalità, promossa dall’Istituto Tecnico Superiore per l’Industria dell’Ospitalità e del Turismo allargato della Puglia, con il supporto tecnico di Anpal Servizi, come momento di confronto fra Istituzioni formative, Associazioni datoriali e sindacali, APL, Ordini Professionali, Federterziario e Imprese.

La cornice è quella di Business Tourism Management, l’importante vetrina del “turismo incoming”, che per la sua ottava edizione ha scelto la provincia ionica, e che dal 6 all’8 aprile metterà a confronto buyer internazionali, imprese, manager pubblici e privati su un’idea di turismo che non possa prescindere da professionalità, formazione, innovazione, qualità e rispetto dell’ambiente (non a caso il tema centrale dell’edizione 2022 sarà il turismo green, sostenibile e consapevole).

La pandemia ha impoverito di professionalità il mondo del turismo, in particolare il settore della ristorazione e quello alberghiero. Il problema della ricerca del personale interessa tutto il Paese, e rappresenta uno dei principali problemi della filiera turistico-ricettiva.

Un’indagine della Confcommercio Taranto ha evidenziato come le imprese associate alla rete abbiano urgente bisogno di una serie di profili professionali, in particolare quelli di aiuto cuoco, cameriere/commis di sala, pizzaiolo, barman/barista, lavapiatti (Pubblici Esercizi) e personale ai piani, portiere notturno/diurno (Alberghi).

Non mancano però le richieste anche per addetti alla segreteria nel ricettivo, assistenti bagnanti, addetti al ricevimento e pasticceri.

Il programma di BTM 4JOB parte alle 10:30 con un tavolo tecnico dal titolo “Le competenze ed il mercato del lavoro: politiche e prospettive per l’occupazione”, condotto da Francesco Sisto di TRM Network, a cui parteciperanno:

Sebastiano Leo, Assessore Istruzione Formazione e Lavoro Regione Puglia

Angelo Silvestri, ANPAL SERVIZI

Giuseppa Antonaci, Presidente Fondazione ITS Turismo Puglia

Nicola Bonerba, Presidente Ance Puglia

Dinno De Risi, Presidente Nazionale del Comitato Giovani Albergatori di Federalberghi

Carmela Gallo, ADECCO – Head of Staffing Solutions

Giuseppe Lella, Dirigente Sezione Politiche e mercato del Lavoro Regione Puglia

Gianna Elisa Berlingerio, Direttora Dipartimento Sviluppo Economico Regione Puglia

Bracciodieta Domenico, Presidente Confcooperative Puglia

Barbara De Serio, Ordinario del Dipartimento di Studi Umanistici, Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione Università di Foggia

Adriano Bono, Presidente Terme Santa Cesarea S.p.A.

Cammalleri Anna, Consigliere del Presidente Regione Puglia per le Politiche integrate, Formazione, Occupazione e Cittadinanza Attiva nel Sistema Puglia

Antonio Ciriolo, Sindaco di Poggiardo – Ente che ha avviato Progetto partecipato sulle Politiche attive del lavoro

Fabio Tarantino, Provincia di Lecce – Delegato al Turismo

Vincenzo Gatto, Vicedirettore Confindustria Brindisi

D’Aversa Emanuela, Vicepresidente Federterziario Turismo

Tullio Mancino, Direttore Confcommercio Taranto

Massimo Salomone, Coordinatore del Gruppo tecnico Turismo di Confindustria Puglia

Maria Bruno, Psicologa e psicoterapeuta in ambito aziendale

Vincenzo Fanelli, Fondatore e AD Centrale del Latte Puglia S.r.l. – Società benefit

Con il Coordinamento tecnico:

Daniela Shawki – Project manager e responsabile segreteria CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica – Roma

Anna Laura Longo – Coordinatrice Fondazione ITS Turismo Puglia Daniela Talà – Anpal Servizi

Una serie di Keywords guiderà il dibattito fornendo un canovaccio simbolico a cui tutti gli intervenuti potranno fare riferimento per individuare i nodi cruciali, le possibili soluzioni per ritornare a dare dignità alle persone attraverso gli strumenti della formazione lungo l’arco della vita, ed al sistema economico attraverso le nuove competenze per i nuovi lavori.

Le frontiere dell’economia digitale inducono importanti sfide per i sistemi di apprendimento che devono guardare a profili professionali emergenti, nuovi mestieri e nuovi indotti.

Si terrà poi un tavolo tecnico dal titolo “Turismo: codice etico del lavoro”, in cui le associazioni datoriali e sindacali si incontreranno nell’intento di sottoscrivere un codice etico del lavoro nel settore turistico per mettere in campo azioni ed attività strutturate che, partendo dall’ascolto delle imprese, dall’orientamento delle persone e da un costante monitoraggio, lettura ed interpretazione dei dati per la valutazione degli impatti, creino una circolarità di informazione e di dialogo tra i soggetti che è alla base di ogni sana politica di sviluppo.

Dalle 14:30 alle 17:30 si passa invece ai colloqui di lavoro tra imprese, studenti, disoccupati e lavoratori. L’appuntamento è presso la Sala B2B della BTM, al Circolo Sottoufficiali Marina Militare – Rampa Leonardo Da Vinci a Taranto.

