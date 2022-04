Per Leporano, Tomai: “Voglio riportare la politica tra la gente”

Scende in campo, e lo fa per il suo Paese, Giovanna Tomai che attraverso un comunicato stampa chiarisce le motivazioni che la hanno spinta a sposare il progetto “Per Leporano”, a sostegno della candidatura a sindaco di Vincenzo Damiano.

“La nostra splendida Leporano ci regala storia, tradizione, cultura, bellezze artistiche e naturalistiche ma anche numerose criticità sulle quali è mia ferma volontà operare, spendendomi in prima persona. Ho iniziato a studiare politica appena quattordicenne e ritengo sia giunto il momento di mettermi in gioco per la gente di Leporano, rendendo disponibili le mie significative esperienze accumulate in questi anni di politica attiva e vissuta al fianco di politici di spessore che mi hanno formato.

Perché Leporano? Perché resto convinta che difendere idee e visioni, spiegare la mia e la nostra idea di Paese, incontrare cittadini, militanti, giovani ed anziani, appassionati o semplici curiosi, non possa in alcun modo rappresentare tempo perso, ma anzi investire nella buona politica, che senza confronto non potrebbe mai essere tale. Vogliamo consegnare Leporano nelle mani dei cittadini ed affidarla alle cure di una politica che sappia guardare al futuro e sappia parlare il linguaggio della verità e della responsabilità”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: