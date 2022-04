Elettrodotto in alta tensione minaccia ambiente e paesaggio della Murgia dei Trulli

La realizzazione di un elettrodotto aereo rischia di mettere a repentaglio il paesaggio, la natura e la sicurezza dei boschi tra Martina Franca, Noci, Mottola e Alberobello.

Lo denunciano le associazioni ambientaliste, WWF Trulli e Gravine, Associazione Culturale Terra delle Gravine, Associazione per la Tutela degli Uccelli Rapaci e dei loro Ambienti, Centro Studi de Romita, Circolo Legambiente Valle d’Itria, FAI Puglia, Gruppo Umanesimo della Pietra, Serapia, Terre del Mediterraneo, che hanno scoperto un progetto in fase di approvazione per la realizzazione di un elettrodotto che collegherà le stazioni primarie di Martina e Noci, che prevede la realizzazione di ben 43 tralicci alti 61 metri che attraverseranno i boschi, nonostante esista una alternativa più sicura, e meno impattante.

Le associazioni hanno scritto al Ministero dell’Ambiente, alla Regione Puglia e ai sindaci di Martina Franca, di Noci e di Alberobello, chiedendo loro di valutare una strada alternativa alla messa a repentaglio dei boschi, di quei beni paesaggistici peraltro tutelati dalla legge.

La realizzazione dell’elettrodotto aereo andrebbe in deroga alla legge regionale PPTR che tutela la natura e il paesaggio, perché nonostante questa preveda la possibilità di costruire beni essenziali, obbliga a valutare progetti alternativi. In questo caso l’alternativa esiste ed è interrare i cavi lungo le strade provinciali e comunali.

“Chiediamo solo che il progetto venga rivisitato prevedendo che l’intera opera venga realizzata in cavo.

A tal proposito abbiamo già realizzato una proposta di possibile tracciato alternativo all’elettrodotto, da realizzarsi in cavo su viabilità preesistente” spiegano i rappresentanti delle Associazioni ambientaliste, “Tale tracciato presenta una lunghezza solo leggermente superiore a quella prevista per il tratto in elettrodotto, sviluppandosi per 15,5 km (rispetto ai 13,5 del previsto elettrodotto) lungo viabilità provinciale e secondaria preesistente, a partire dalla cabina primaria di Noci fino alla località Monte Ilario, dove si ricongiungerebbe con i 7,1 km in cavo già previsti”.

La soluzione prevista dagli ambientalisti non solo non metterebbe a repentaglio l’ambiente e il paesaggio, fornendo l’opportunità all’azienda di rispettare la legge e i vincoli, ma anche garantendo una maggiore sicurezza dell’impianto, che non dovrà temere gli eventi climatici estremi che si verificano, purtroppo, sempre più spesso, anche a queste latitudini.

“Le associazioni scriventi apprezzano molto lo sforzo profuso dal proponente Terna Rete Italia S.p.a. di ridurre l’impatto ambientale e paesaggistico dell’intervento, prevedendo che parte dell’infrastruttura sia costruita in cavo lungo tracciati stradali preesistenti.

Tuttavia ritengono che questa lodevole previsione sia insufficiente a garantire la compatibilità paesaggistica e naturalistica dell’opera, in quanto il territorio su cui è previsto il tratto aereo dell’opera è parimenti e perfino maggiormente pregevole sotto il profilo paesaggistico, naturalistico, storico-architettonico e archeologico” commentano gli ambientalisti, “Per quanto siano stati previsti monitoraggi ed eventuali opere di mitigazione e compensazione di impatto, si ritiene che l’unico modello in grado di abbattere totalmente i rischi di impatto sia quello del cavidotto lungo viabilità preesistente”.

Le associazioni, che hanno presentato le osservazioni, attendono ora un riscontro da parte delle istituzioni.

