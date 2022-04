Corso per esperto nella “composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa”

C’è un nuovo strumento giuridico per aiutare le imprese a superare un momento di crisi in via stragiudiziale, evitando così le procedure concorsuali: è la “composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa”.

Questa nuova procedura, cui possono accedere tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese, è stata introdotta l’anno scorso nell’ordinamento giuridico dal Decreto Legge 118/2021 che prevede anche l’istituzione, da parte delle Camere di Commercio, di un elenco di Esperti Negoziatori che avranno un ruolo fondamentale.

L’imprenditore in difficoltà, attraverso la piattaforma online composizionenegoziata.camcom.it, può ottenere la nomina di un Esperto che lo agevoli nelle trattative con i creditori e con gli altri soggetti interessati, con il fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di “squilibrio economico e finanziario” che hanno determinato la crisi aziendale.

La procedura dura 180 giorni, salvo eccezioni, e durante questo periodo l’imprenditore può evitare, grazie alle misure protettive disposte dal Tribunale, la dichiarazione di fallimento e le azioni esecutive.

A Taranto si sta tenendo un corso di formazione la cui partecipazione è propedeutica, oltre al possesso di una specifica esperienza professionale, alla iscrizione nell’Elenco di Esperti Negoziatori tenuto presso la Camera di Commercio di ciascuna provincia d’Italia.

L’iniziativa è stata presentata in conferenza stampa, presso la Sala “Monfredi” della Camera di Commercio di Taranto; sono intervenuti gli Avvocati Antoniovito Altamura, Francesco Tacente, Loredana Ruscigno e Nestore Thiery, rispettivamente Presidente, Tesoriere, Segretario e Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, l’Avvocato Dario Lupo che ha coordinato il corso e il Dottore Commercialista Valerio Lupo.

Il corso di formazione, della durata di 55 ore, è rivolto a professionisti iscritti all’albo degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Consulenti del lavoro.

A conclusione del corso, che garantisce l’acquisizione di tutte le specifiche ed univoche competenze formative prescritte dalla normativa vigente, sarà rilasciato un attestato di partecipazione valevole a ogni effetto di legge ai fini dell’iscrizione nell’Elenco dei Negoziatori della crisi d’impresa di cui all’art. 3, comma 3 del D.L. 118/2021.

Il corso, infatti, mira a formare professionisti in grado di affiancare le imprese nella mediazione tra le parti per valutare se e quali sono i percorsi di risanamento effettivamente percorribili e le intese raggiungibili.

Il percorso formativo, inoltre, consentirà di comprendere a fondo le principali problematiche applicative e procedurali del nuovo istituto della Composizione negoziale della crisi e di formare professionisti in grado di affrontare con metodo scientifico le molteplici attività connesse alle funzioni di Negoziatore.

