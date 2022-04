‘Con’ si rafforza a Taranto per la riconferma di Melucci

Fronte compatto nel centrosinistra per la riconferma di Rinaldo Melucci a sindaco di Taranto nelle amministrative di giugno 2022. Una coalizione larga, in cui il movimento politico ‘CON’ intende dare un contributo determinante attraverso l’impegno in prima linea di Gianfranco Lopane, assessore regionale al Turismo e coordinatore provinciale del movimento.

Ieri 4 aprile, al centro convegni ‘Tursport’, in località San Vito a Taranto, l’assessore Lopane ha partecipato alla conferenza stampa, organizzata dal coordinatore cittadino del movimento ‘CON’, Francesco Andrea Falcone, in cui è stato formalizzato l’ingresso del consigliere comunale uscente Piero Bitetti nella lista ‘CON Taranto’.

“Da diversi mesi stiamo lavorando al rafforzamento del progetto ‘CON’ – ha dichiarato l’assessore al Turismo, Gianfranco Lopane -. già da luglio dello scorso anno, con gli ‘Stati Generali’ lanciati a Bari, abbiamo espresso una chiara volontà di radicamento nei territori pugliesi. Abbiamo partecipato alle scorse elezioni amministrative e ‘CON’ ha rappresentato una bella novità: è stata una delle liste che ha raggiunto i risultati migliori in termini elettorali”.

“Su Taranto stiamo lavorando grazie al coinvolgimento di Francesco Falcone – ha aggiunto Lopane – e ora salutiamo una novità importantissima, ovvero l’ingresso di Piero Bitetti e del suo gruppo di riferimento, nella nostra realtà politica. Riempiremo di contenuti, di esperienza, di storie e di valori questa alleanza a sostegno di Rinaldo Melucci, che per Taranto e per l’intero territorio provinciale dovrà continuare un lavoro già avviato con ottimi risultati”.

“L’impegno civico di ‘CON’ – ha concluso l’assessore Lopane – si consoliderà in tutti i 29 comuni della provincia, con un approccio propositivo che non guarda all’odio e alla polemica di campanile, ma che, anzi, nasce proprio con l’idea di mettere insieme le persone, di essere elemento di congiunzione per i territori”.

A questo proposito l’Assessore regionale al Turismo ha stigmatizzato come “sterili ed anacronistiche” le recenti polemiche rispetto al Piano triennale del fabbisogno di personale dell’ASL Taranto, approvato pochi giorni fa dalla Regione Puglia, evidenziando come queste siano “frutto di scarso approfondimento e malafede”.

Lopane ha quindi precisato: “Gli investimenti per il San Cataldo, per la Facoltà di Medicina, quelli per attrezzature e grandi macchine, così come quelli per la riqualificazione energetica e sismica dei nosocomi ionici e per le numerose Case della Salute, che nasceranno nella provincia, dimostrano un’attenzione della Regione verso la sanità ionica uguale a quella rivolta alle risorse per l’assunzione di personale sanitario a Taranto, ottenute già nel biennio precedente. Chi polemizza sul tema o ha preso una cantonata o intende fare solo becera speculazione elettorale”.

Il coordinatore cittadino, Francesco Falcone, ha pertanto sottolineato il valore aggiunto della lista ‘CON’ per il Capoluogo ionico e per la coalizione di centrosinistra: “Poniamo le basi – ha detto Falcone – per creare un ponte importante di relazioni, di professionalità, di persone che dialogano per la città e che guardano anche oltre. Credo che possiamo essere veramente il punto di congiunzione tra la politica regionale e ciò che accade nella nostra città: questo è il momento opportuno per rimarcare l’importanza di questo legame.”

