Taranto: Lupi a sostegno del candidato sindaco Musillo con lista Noi con l’Italia

Maurizio Lupi a Taranto per aprire la campagna elettorale di Noi con l’Italia a sostegno del candidato a sindaco del centrodestra Walter Musillo alle prossime elezioni amministrative del 12 giugno.

Alle 10.30 presso l’hotel Salina, in Viale Unità d’Italia 648-650, Lupi terrà una conferenza stampa per presentare il progetto di Noi con l’Italia e l’appoggio alla candidatura di Musillo. Con il presidente di NcI ci saranno il Sottosegretario al Ministero della Salute Andrea Costa, l’onorevole Alessandro Colucci e il professor Francesco Schittulli, presidente della Lilt (Lega nazionale lotta ai tumori). Saranno presenti anche il segretario provinciale di NcI Fabio Picchierri, il segretario cittadino Pierfilippo Marcoleoni e i 32 candidati in lista.

