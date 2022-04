“A pesca di plastica” domani a San Vito

ASD MARTIN PESCATORE FISHING TEAM TARANTO e CHERADI FISHING CLUB, con la collaborazione della Fipsas provinciale di Taranto, organizzano “A PESCA DI PLASTICA” presso la spiaggia Viale del Tramonto a San Vito, Taranto, per domenica 3 aprile, a partire dalle 8.00.

L’iniziativa è messa in piedi da organizzazioni che ormai da anni sono impegnate nella pulizia delle spiagge per sensibilizzare con atti concreti al rispetto dell’ambiente ed in particolare del mare. E’ gradita la presenza dei bambini.

