Taranto: Massimo Battista su campagna elettorale

“Melucci continua a farsi campagna elettorale come se fosse ancora in carica come sindaco. Ritengo gravissimo quanto avvenuto ieri, quando, alla presenza del Presidente dell’Amiu – già segretario provinciale del Partito Democratico – Giampiero Mancarelli, il dimissionato Melucci ha presenziato alla cerimonia di presentazione di 25 sentinelle ecologiche, reclutate tra i percettori di reddito di cittadinanza.

Ho personalmente contattato il Segretario Comunale affinché si facesse portavoce con il Commissario Prefettizio perchè siano garantite pari opportunità per tutti i candidati sindaco. Mi è stato riferito che proprio ieri il Commissario ha inviato una nota ai Dirigenti comunali e alle Direzioni delle Partecipate per richiamare ad un atteggiamento superpartes.

Apprendo con favore la notizia di questa direttiva e ringrazio il Dottor Cardellicchio per il lavoro che sta svolgendo in questi mesi”, conclude la nota di Massimo Battista (Una città per cambiare – Taranto città normale – Periferie al centro).

