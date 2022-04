Balneari, Turco (M5S): «Equilibrio e risolutezza sono sempre state le nostre prerogative»

«Sulla questione concessioni balneari, la posizione del MoVimento 5 Stelle è sempre stata quella di un giusto punto di equilibrio fra gli interessi dello Stato a valorizzare il patrimonio pubblico e a riscuotere congrui canoni, la tutela delle imprese e delle attività produttive anche per l’accesso al mercato, la salvaguardia dell’interesse dei consumatori nel poter scegliere se usufruire di servizi a pagamento piuttosto che pubblici e il rispetto dei diritti dei lavoratori con l’introduzione della clausola sociale di continuità lavorativa», spiega in un comunicato stampa il Sen. Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle, che prosegue: «Come M5S abbiamo definito la proposta governativa un buon inizio, poiché ricalca il lavoro effettuato da noi in occasione dell’emendamento a mia prima firma presentato in Manovra 2022, che ha rappresentato un vero e proprio punto di partenza.

Gli emendamenti verranno discussi nelle prossime settimane e ci aspettiamo vengano accolti per risolvere una volta per tutte questa questione che si trascina da oltre 10 anni», e ancora: «Noi siamo vicini alle imprese. È bene sgomberare il campo da dubbi e perplessità. Non regaliamo illusioni e non facciamo propaganda e, soprattutto, diciamo basta alle strumentalizzazioni. Siamo costruttori di soluzioni, la nostra parola d’ordine è sempre stata “equilibrio e risolutezza”.

In questi mesi abbiamo fatto un grande lavoro accanto a imprese e operatori del settore, insieme alle associazioni, condividendo idee, proposte e soluzioni. Ci sono stati numerosi incontri, sia in presenza che in call, utilissimi a mettere sul tavolo soluzioni che potessero garantire l’interesse delle imprese, dello stato, dei cittadini e dell’ambiente.

A testimonianza di ciò, proprio ieri, ho partecipato a Napoli, insieme all’On. Leonardo Donno, al convegno, “Le concessioni demaniali a uso turistico-ricreativo nel quadro della legge annuale per il mercato e la concorrenza”, per il quale ringrazio dell’invito il presidente nazionale di Confimprese Demaniali Italia, Mauro Della Valle». Conclude Turco: «Vogliamo dare certezza a un settore che nell’ultimo decennio ha vissuto nell’incertezza giuridica, di false speranze e di promesse illusorie di buona parte della politica.

Vogliamo tutelare l’interesse pubblico ma, allo stesso tempo, intendiamo sostenere chi opera da anni in maniera virtuosa: ci sono investimenti e know-how da non disperdere. Da parte nostra c’è la massima disponibilità a continuare a lavorare nell’interesse del Paese, delle imprese del settore, dei lavoratori e degli utenti. Ci saranno davanti giorni e settimane di lavoro in commissione al Senato, e solo confrontandosi costantemente si potrà arrivare alla migliore soluzione».

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: