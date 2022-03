Sabato 2 aprile Bcc San Marzano ospiterà Gabriella Genisi al teatro Orfeo

Myrta Merlino impossibilitata ad intervenire all’incontro programmato per sabato 2 aprile.

Un altro incontro con l’autore organizzato dalla BCC San Marzano in collaborazione con il Libro Possibile è in programma presso lo storico Teatro Orfeo in Via Pitagora 80. Sabato 2 aprile è la volta di Gabriella Genisi, la scrittrice pugliese che ha dato vita al Commissario Lolita Lobosco, interpretata da Luisa Ranieri, protagonista della serie tv trasmessa su Rai 1 che ha raggiunto record di ascolti.

Gabriella Genisi presenterà il suo ultimo libro “Terrarossa”; edita da Sonzogno, dedicato a un nuovo caso della tenace commissaria pugliese. Suni Digioia, giovane imprenditrice agricola, è da sempre un’ecologista convinta: sostenitrice del biologico, delle energie rinnovabili e dell’ambiente, ha fatto politica attiva sin da ragazzina, prendendo a cuore le sorti di molti braccianti e migranti sfruttati dal caporalato.

Combattere queste battaglie, però, la porta a inimicarsi gli imprenditori – più o meno onesti – favorevoli a mantenere lo status quo. È a partire da queste premesse che si sviluppa Terrarossa. Introduce il presidente della BCC San Marzano, Emanuele di Palma. Modera la direttrice artistica del Libro Possibile, Rosella Santoro. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto della normativa anti-contagio da Covid-19 con obbligo di Green Pass rafforzato e mascherine FFP2.

Ingresso ore 17.00 – Inizio ore 17.30 – Registrazione obbligatoria su www.bccsanmarzano.it – Info 3481532197

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: