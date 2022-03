Maurodinoia: “Sbloccati dal CIPESS i finanziamenti per la Regionale 8 Talsano-Avetrana”

Dichiarazione dell’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia

“Con delibera n. 79 del 22 dicembre 2021, pubblicata nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale, il CIPESS ha approvato la candidatura avanzata da questo Assessorato al finanziamento sul Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 dell’intervento denominato “Strada litoranea interna Talsano – Avetrana.

Realizzazione lotto 1 tratta Talsano – Marina di Pulsano con sezione tipo C. Realizzazione lotto 2 tratta Marina di Pulsano – rotatoria per Manduria con sezione tipo C” per una somma pari a euro 122.000.000,00.

Questo importante provvedimento non fa che accelerare l’iter per arrivare alla realizzazione degli interventi sulla strada Regionale 8 Talsano-Avetrana, asse viario di importanza strategica fermo da decenni per svariate vicissitudini, non ultima la necessità di definanziarlo per poter devolvere quei fondi alle imprese in crisi per l’emergenza Covid.

Questa Amministrazione, però, non ha dimenticato la Regionale 8, tanto è vero che negli ultimi sei mesi il progetto presentato dalla Provincia di Taranto ha ottenuto il parere positivo del Comitato VIA regionale e sono stati rilasciati sia l’autorizzazione paesaggistica che il PAUR – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

Inoltre la Regione ha stanziato in favore della stessa Provincia 10 milioni di euro per coprire le spese di progettazione tecnica. Il mio invito alla Provincia è quello di attivarsi, quanto prima, per ultimare la progettazione e tutte le procedure conseguenti, in modo da consentire la realizzazione dell’opera.

Questo collegamento viario, unendo area jonica e basso Salento, sarà importante per promuovere il turismo e le attività economiche di queste zone, ma certamente andrà a tutto vantaggio dell’intera regione”.

