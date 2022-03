Start up e sviluppo di aziende, incontri per presentare Bando GAL Valle d’Itria

Prossimi appuntamenti venerdì 1° aprile a Cisternino nella sala consiliare ed il 4 aprile a Martina Franca presso la Sala degli Uccelli del Comune.

“Questi appuntamenti rappresentano sempre una buona occasione per incontrare gli operatori ed ascoltare le loro esigenze oltre che per fare il punto sullo stato d’avanzamento del Piano di Azione Locale.

Ad oggi abbiamo realizzato ben l’84% della strategia pensata per la crescita della Valle d’Itria 6 anni fa ed abbiamo finanziato 63 progetti per un totale di oltre 2 milioni e 500 mila euro concessi” ha dichiarato il presidente Giannicola D’Amico “Gli ulteriori 480 mila euro messi a bando con questo avviso pubblico sono una ulteriore opportunità per le aziende del comparto extra agricolo”.

“Si tratta della riapertura di un bando che già nel 2021 ha visto 19 progetti finanziati per un totale di 600 mila euro già concessi: espressione di un tessuto imprenditoriale certamente molto dinamico” ha sottolineato la vice presidente del GAL Beatrice Lucarella “In effetti il grande interesse suscitato dal bando è stato lo stimolo per la riapertura del 2022”.

Il Bando prevede contributi sia per le start up ma anche per aziende già esistenti che intendano migliorare la propria dotazione.

L’avviso, che scadrà il prossimo 16 maggio, comprende due sotto interventi: il premio per l’avvio di attività sarà concesso esclusivamente se il richiedente presenta contemporaneamente domanda di sostegno a valere sul secondo intervento. L’elenco delle attività economiche ammissibili è riportato in maniera dettagliata ed esaustiva sul sito web del GAL Valle d’Itria nell’area dedicata ai bandi.

