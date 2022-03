Puglia, D’Amato (Greens) a Emiliano: “Che fine hanno fatto le assunzioni all’Arpa?”

“Dal 2016, nell’ambito del cosiddetto ‘Piano Taranto’, la Regione aveva deciso di autorizzare l’ARPA Puglia a procedere al potenziamento del suo personale. Una misura necessaria, soprattutto dato l’obiettivo di potenziare le attività di controllo sullo stabilimento Ilva e sul rispetto delle prescrizioni dell’AIA, oltre che su discariche e raffineria. Dopo quasi 6 anni, la pianta organica resta per lo più vuota e carente delle figure professionali necessarie.

Per esempio, come comunicato da ARPA in seguito a una mia richiesta, dei 15 collaboratori professionali sanitari previsti ve ne sono al momento solo 6, di cui 4 a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato. Mentre per la figura di ‘ingegnere ambiente e territorio’, su 30 assunzioni previste, si ha notizia finora solo dei 13 vincitori del concorso, la cui graduatoria finale è stata pubblicata lo scorso dicembre.

Ho scritto al presidente della Regione Michele Emiliano per conoscere il reale stato dell’arte delle assunzioni del Piano Taranto, che, come dice il nome, avrebbe dovuto rafforzare soprattutto la sede jonica dell’ARPA. Sembra strano che in un terra che ha fame di lavoro, il tema non sembri essere prioritario. Tanto più che, come è noto, senza controllori, chi vigila effettivamente sulla salute dei tarantini e sull’ambiente della città? Emiliano ci dia delle risposte”.

Lo dice l’eurodeputata dei Greens, Rosa D’Amato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: