Musillo incontra operatori mercato delle pulci

«La chiusura definitiva non è la risposta adeguata, troveremo una soluzione condivisa che garantisca la ripartenza delle attività mercatali»

Walter Musillo, candidato sindaco della coalizione della Grande Alleanza per Taranto, ha incontrato gli operatori dello storico mercato tarantino delle pulci, attualmente impegnati nel comune di San Giorgio Jonico.

Il tradizionale mercato dell’usato e dell’antiquariato, che si svolgeva nel quartiere Salinella di Taranto, è stato chiuso nel 2019 dall’amministrazione comunale uscente.

È unica la voce dei 70 operatori che chiedono al candidato sindaco l’individuazione di un’area strategica funzionale, nel capoluogo, per riprendere l’attività mercatale in massima sicurezza. In più occasioni, è stato richiesto all’amministrazione comunale un confronto che non è mai avvenuto.

L’impegno di Musillo si concretizzerà nella ripartenza delle suddette attività. «Credo che la chiusura definitiva – dichiara – non sia una risposta adeguata.

Al contrario ritengo che dal confronto con i cittadini e i diretti interessati si possa poi facilmente individuare la strada più semplice per arrivare a una soluzione condivisa. D’altronde, servirà un impegno reciproco per garantire la sicurezza, che tuteli la legalità e dia l’opportunità a questi lavori di riprendere le loro attività in sedi consone.

Ciò favorirebbe la creazione di meccanismi economici circolari utili sia ai lavoratori sia ai cittadini, che da sempre frequentano il mercatino con piacere, alla ricerca di piccole occasioni di risparmio».

