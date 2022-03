Industria Felix premia le 57 imprese più competitive e affidabili della Lombardia

Industria Felix: giovedì a Milano all’Auditorium Testori parteciperanno i big dell’imprenditoria. Aprirà l’evento l’assessore regionale Fabrizio Sala

Selva (Banca Mediolanum): «Le aziende devono diventare sempre più grandi e interconnesse con l’ecosistema in cui operano»

Sono 57 le società di capitali che giovedì a Milano all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia saranno insignite dell’Alta Onorificenza di Bilancio del Premio Industria Felix.

Società tra le più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili con sede legale in Lombardia a conduzione femminile, under 40 e straniera, a vocazione internazionale, le pmi innovative, le piccole, medie e grandi imprese, quelle per miglior crescita secondo Cerved e le migliori per settori.

Le aziende sono state scelte da un qualificato Comitato Scientifico presieduto dal professor Cesare Pozzi, docente di Economia industriale dell’Università Luiss Guido Carli, rispetto ad un incontrovertibile algoritmo di competitività rispetto al conto economico, all’affidabilità finanziaria indicata dal Cerved Group Score Impact e da una media addetti non inferiore all’anno precedente.

Qui di seguito i nomi delle 57 aziende per sede legale provinciale che giovedì parteciperanno con i vertici aziendali.

Bergamo (1): ML Engraving.

Brescia (6): A2A Ambiente, Cargolux Italia, Copan Italia, Guido Berlucchi & C., Logos, Scao Informatica.

Como (5): Aerea, Arrigoni, Bolton Food, Limonta Sport, Soliani Emc.

Cremona (2): Happy, Linea Green. Lecco (2): Digitec, Samà.

Lodi (3): Alsco Italia, ICC, Zucchetti Group.

Mantova (2): Frati Luigi, Saviola Holding (Gruppo Saviola).

Milano (25): AB Medica, Bennet, Dompé Farmaceutici, Eelectron, Emgi, Epta, Esselunga, Far Networks, Fastweb, Filtrex, Glaxosmithkline Consumer Healthcare, HCL Technologies Italy, Kolinpharma, Mapei, Mia, OHB Italia, Olon, P.U. Cosmetica, Pellegrini, Policlinico San Donato, S.D.I. Automazione Industriale, Siemens Healthcare, Simpatico Network, United Parcel Service Italia, Weg Italia.

Monza e Brianza (5): Atala, S.A.P. Italia Sistemi Applicazioni Prodotti In Data Processing, Sims, Sol, Stmicroelectronics.

Pavia (2): Farmabios, Sea Vision.

Sondrio (1): O.M.B. .

Varese (3): Lu-Ve, Secondo Mona, Tecnimed.

Tra gli ospiti del 40° evento Industria Felix, sesta edizione per la Lombardia, ci sarà il responsabile dell’Investment Banking di Banca Mediolanum Diego Selva: «L’effetto combinato di pandemia e crisi geo politica sta imponendo a tutte le aziende un ripensamento radicale del proprio modello di business per adattarsi allo scenario di “nuovo normale”, i cui contorni sono ancora molto incerti e con effetti destinati ad essere duraturi.

Per affrontare al meglio questa sfida – commenta Selva – le aziende devono necessariamente diventare sempre più grandi e interconnesse con l’ecosistema in cui operano, e per fare questo avranno bisogno di nuovi strumenti di finanziamento.

Il mercato dei capitali pubblico e privato sta emergendo con forza come supporto al cambiamento e allo sviluppo dell’economia reale italiana.

Banca Mediolanum è il partner ideale per le operazioni aziendali strategiche e di finanza straordinaria. Grazie al supporto di una rete capillare di Family Banker propone servizi alle piccole e medie imprese come Advisor di fiducia dell’imprenditore offrendo – conclude – competenze, know-how, esperienza e contatti che possono essere valorizzati in ogni storia aziendale».

I dettagli sull’inchiesta condotta dal trimestrale di economia e finanza Industria Felix Magazine, diretto da Michele Montemurro, saranno forniti nell’evento presentato dallo scrittore e vice direttore del Day time Rai Angelo Mellone, organizzato in collaborazione con Regione Lombardia, Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, con il sostegno di Confindustria, con il patrocinio di Confindustria Lombardia, Simest, con la media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Plus Innovation, durante il quale, oltre a Selva, interverranno l’assessore all’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione della Regione Lombardia Fabrizio Sala che aprirà l’evento, il questore di Milano Giuseppe Petronzi, il ceo di Cerved Group Andrea Mignanelli, il partner e consigliere di amministrazione Ria Grant Thornton Michele Milano, il responsabile Indirect Channels di Simest Carlo De Simone, la private banker di Banca Mediolanum Milena Bardoni, l’Amministratore unico e co-fondatore Plus Innovation Giovanni Riefoli e, da remoto, il vicepresidente nazionale di Confindustria Vito Grassi e il presidente di Confindustria Lombardia Francesco Buzzella, mentre le conclusioni saranno affidate all’economista Cesare Pozzi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: