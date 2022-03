AdI, USB: sciopero e presidio il 28 marzo

“A partire da domattina ore 10.00 saremo in Sciopero e Presidio davanti la portineria della direzione con i lavoratori Acciaierie d’Italia, Ilva in AS e Appalto, per dire NO alla richiesta di CIGS per ristrutturazione fatta da Acciaierie d’Italia.

Non ci fidiamo delle rassicurazioni di una società che continua a ribadire a parole che “non ci saranno esuberi”, nei fatti la richiesta di CIGS per riorganizzazione/ristrutturazione è l’ultimo tassello che serve a demolire le garanzie occupazionali previste nell’accordo del 6 settembre 2018 per i 1800 lavoratori oggi in Ilva in AS.

Un accordo che la società da subito non ha rispettato, con grave colpa dei ministeri competenti che non sono mai intervenuti a tutela di quell’accordo pur essendone i garanti.

Ad oggi malgrado si siano bruciati Miliardi di Euro di soldi pubblici, la fabbrica è un colabrodo, con migliaia di lavoratori in cassa integrazione portati alla fame da una gestione scellerata e schizofrenica. Nessuna garanzia per i lavoratori dell’appalto che oramai è una giungla senza regole, paghe da fame e centinaia di lavoratori con contratti precari e capestro, aziende che devono elemosinare il pagamento di lavori effettuati anche 8 mesi prima per pagare gli stipendi dei dipendenti, il massimo ribasso è diventato la regola!

Il Governo apra una discussione vera, Accordo di Programma e legge speciale per Taranto, a tutela dei lavoratori tutti e della comunità.”

Nota USB Taranto.

