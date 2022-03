AdI, UILM: “Gli accordi si rispettano”

Nota della Uilm: “Dopo la seconda riunione ministeriale e le comunicazioni di CIGS già inviate ai lavoratori da parte di Acciaierie d’Italia, siamo sempre più convinti di esercitare una netta opposizione ad un piano fantomatico di investimenti fatto di promesse, puntualmente disattese, da parte di una società, che porta il presagio di migliaia di esuberi strutturali legati alla inesistente messa in sicurezza degli impianti e mancata salvaguardia dell’ambiente circostante.

L’avvio unilaterale da parte di Acciaierie d’Italia delle lettere di CIGS ai lavoratori, peraltro alla vigilia di un incontro ministeriale già pianificato per domani 28 marzo, null’atro è che l’ennesima dimostrazione della totale inaffidabilità e mancanza di serietà da parte di un soggetto che continua a sbeffeggiare un’intera Comunità.

E’ NECESSARIO CONTRASTARE FERMAMENTE QUESTO PROGETTO SCELLERATO E LANCIARE IL MESSAGGIO NETTO A GOVERNO E AZIENDA CHE NON ABBIAMO INTENZIONE DI CONTINUARE A PAGARE PER COLPE ALTRUI!

Domani 28 marzo 2022, a partire dalle ore 10:00, in concomitanza con l’incontro ministeriale, saremo in presidio con i lavoratori di Acciaierie d’Italia, ILVA in Amministrazione Straordinaria, dell’Appalto e Indotto, davanti alla portineria Direzione.

Dichiariamo lo sciopero dei lavoratori dalle ore 10:00 alle 14:00 per Lunedì 28 marzo 2022.”

