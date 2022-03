Earth Hour: un appello dalla Terra per la Terra

Sabato 26 marzo torna Earth Hour, l’Ora della Terra, l’iniziativa globale del WWF che da sempre invita le persone a mobilitarsi per un futuro più sicuro, giusto e sostenibile per tutti. Anche quest’anno, alle 20,30 locali, in tutti i Paesi del mondo si spegneranno le luci: un gesto simbolico per chiamare all’azione nei confronti dell’emergenza climatica e della perdita di natura.

Il Wwf Trulli e Gravine in collaborazione con l’associazione Cicloamici-Fiab Mesagne, l’Infopoint di Martina Franca, la Cooperativa Serapia, l’Associazione Ecomuseale di Valle D’Itria e il Clan della Stretta – Gruppo Scout Martina Franca 3 aderisce alla campagna Earth Hour. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Martina Franca, dall’Assessorato all’Ambiente del comune di Martina Franca e dall’Università del Salento.

Quello appena passato è stato un anno allarmante per il clima: gli eventi estremi e le anomalie si sono moltiplicate, giungendo a nuovi record come quello registrato in Canada in estate, con quasi 50°C in alcune località della British Columbia, dopo che l’ONU ha confermato che nel 2020 si sono raggiunti i 38°C in Siberia. La crisi climatica è adesso e sta causando impatti diffusi e sempre più forti.

Il monitoraggio degli effetti del cambiamento climatico nel mondo conferma l’allarme rosso per il clima nonché l’urgenza di abbattere rapidamente le emissioni di gas serra per evitare gli sconvolgimenti peggiori e di adattarsi agli impatti ormai sempre più violenti.

Le analisi confermano che se le temperature dovessero andare oltre 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, metà della popolazione mondiale potrebbe essere esposta a condizioni climatiche pericolose, dovute all’aumento vertiginoso di caldo e umidità, e il 14% di tutte le specie terrestri affronterà un rischio molto elevato di estinzione legato al cambiamento climatico.

La finestra per le nostre azioni di mitigazione e adattamento alla crisi climatica si sta rapidamente stringendo, questo è il decennio cruciale per agire. I piccoli passi in avanti fatti dalla COP26 non sono paragonabili all’accelerazione delle azioni necessarie per limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C. In gioco c’è il benessere delle persone e delle comunità, il rischio è quello di non riuscire a evitare le conseguenze più catastrofiche e ingestibili della crisi climatica minando le basi stesse del nostro vivere sociale.

PROGRAMMA DELL’INIZIATIVA

Ore 17.45 Raduno davanti a Palazzo Ducale – Martina Franca

Ore 18.00 Visita delle sale del Palazzo illuminati dalle torce (Pietro Chiatante – Coop. Serapia)

Ore 19.00 Passeggiata per le vie del centro storico (Cristina Comasia Ancona – Gruppo Umanesimo della Pietra)

Ore 20.15 Rientro a Palazzo Ducale

Ore 20.30 – 21.30 Earth hour con spegnimento delle luci del Palazzo Ducale.

PRENOTAZIONE

Per la passeggiata guidata per le vie del centro storico non è necessaria prenotazione.

La visita guidata alle sale del Palazzo Ducale è a numero limitato e su prenotazione

Per info e prenotazioni tel 320 606 7922 / mail trulliegravine@wwf.it

L’evento sarà svolto nel pieno rispetto delle misure anti COVID-19 per cui l’accesso sarà riservato ai soli possessori di green pass ed obbligo di mascherina ffp2 all’interno del Palazzo Ducale.

Earth Hour è un appello dalla Terra per la Terra, una chiamata all’azione perché ognuno, spegnendo la luce per un’ora, si unisca agli altri in una voce comune. Solo uniti ce la potremo fare.

