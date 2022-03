Campagna vaccinale Covid, apertura hub vaccinali

Nel capoluogo, le vaccinazioni antiCovid da lunedì torneranno al PalaRicciardi con apertura quotidiana, escluso il sabato e la domenica. In provincia, invece, ogni hub garantirà l’apertura un giorno a settimana, come già avviene da qualche tempo. In ogni caso, ci si potrà ancora vaccinare nelle farmacie e presso i medici di base e i pediatri di libera scelta.

Di seguito il calendario di apertura degli hub vaccinali nella provincia di Taranto nella prossima settimana. Le aperture riguardano sia le persone over12 sia i bambini 5-11 anni.

L’hub di Ginosa sarà aperto martedì 29 marzo dalle 9 alle 17; il centro vaccinale di Grottaglie mercoledì 30 marzo dalle 9 alle 14; a Manduria, hub operativo giovedì 31 marzo dalle 9 alle 17; a Martina Franca, il centro vaccinale è aperto lunedì 28 marzo dalle 9 alle 14; il centro vaccinale di Massafra, invece, sarà accessibile venerdì 1 aprile dalle 9 alle 14. A Taranto, l’hub presso il PalaRicciardi sarà operativo lunedì 28 marzo, mercoledì 30 marzo e venerdì 1 aprile dalle 9 alle 14, mentre martedì 29 e giovedì 31 sarà aperto dalle 9 alle 17 e, in questi due giorni, sarà possibile anche accedere alla vaccinazione con Novavax (Nuvaxovid).

Tutte le vaccinazioni precedentemente prenotate presso l’hub Arsenale MM saranno garantite, senza variazione di data e orario, nella nuova sede del PalaRicciardi.

Per gli accessi pediatrici, è necessaria la sottoscrizione del consenso informato di entrambi i genitori del minore e la delega nel caso in cui non si possa accompagnare personalmente i propri figli.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: