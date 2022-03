AdI, Rizzo (USB): “Tavolo in corso su cigs e agenzie di stampa confermano esuberi”

“Mentre siamo ancora in collegamento con il tavolo ministeriale avente oggetto la cigs per 3000 lavoratori, di cui 2500 a Taranto, apprendiamo da agenzia di stampa che Acciaierie d’Italia conferma gli stessi numeri di lavoratori in esubero. Questo conferma la serietà dell’azienda che non considera il valore del tavolo a cui stiamo ancora partecipando in questo momento. Difficile concludere accordi con chi pensa di poter imporre decisioni assunte unilateralmente.”

Nota di Francesco Rizzo, coordinatore provinciale Taranto

