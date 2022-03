Internalizzazione del servizo 118, si procede

“Continuiamo, insieme al presidente Emiliano, nel processo di internalizzazione del servizio 118 dell’ASL di Taranto e di tutte le altre ASL pugliesi. La seguiamo questa vicenda sin dal lontano 2018 è finalmente siamo davvero in dirittura d’arrivo.

Ora possiamo dirlo: dopo tanti anni, lavoratori e falsi volontari usciranno da una lunghissima fase di precarietà e, in alcuni casi, anche di sfruttamento del lavoro, per conquistare la dignità di un impiego stabile, alle dipendenze delle Sanità Service.

Ls ASL di Taranto infatti con deliberazione n. 589 del 21.03.2022, pubblicata sul BURP n. 34 di oggi 24 Marzo, ha approvato gli elenchi finali per la selezione indetta dei partecipanti al corso formativo per autisti/soccorritori e soccorritori addetti al servizio di emergenza urgenza 118, il cui bando è stato pubblicato sul BURP il 4 Novembre scorso.

Il Corso, propedeutico alle procedure di internalizzazione del servizio del 118, avrà inizio il prossimo 26 Aprile.

I 289 lavoratori ammessi dovranno versare la quota di iscrizione in un’unica soluzione, entro e non oltre 15 giorni dalla data d’inizio delle attività.

Entro lo stesso termine perentorio, dovrà essere inviata copia della ricevuta del suddetto bonifico all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della S.S.D. Formazione della ASLTA: formazione.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Ringrazio per l’attività svolta, in primis, il già amministratore della Sanità Service TA e attuale direttore amministrativo dell’Asl di Taranto, Vito Santoro, l’attuale direttore generale Gregorio Colacicco e l’ex direttore generale Stefano Rossi per il grande lavoro che hanno svolto in questi anni.

Una promessa mantenuta, dal Presidente Emiliano e dal sottoscritto che ha sempre seguito in prima linea tutte le procedure di internalizzazione dal 2009 ad oggi.”

Nota di Cosimo Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del piano Taranto.

