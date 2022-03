Giorno: “Accordo Melucci – Verdi, intesa strategica per il territorio e il centrosinistra”

“L’ufficializzazione dell’accordo con i Verdi a sostegno della candidatura di Rinaldo Melucci come unico sindaco del centrosinistra di Taranto è da accogliere con soddisfazione. È la giusta conclusione di un lungo lavoro finalizzato alla creazione e all’ampliamento di una coalizione progressista che ha visto, tra gli altri, anche l’impegno delle forze nazionali del PD, in primis di Enrico Letta, nella individuazione di un percorso politico da condividere anche su scala locale.

Un lavoro intenso promosso e sostenuto con i nostri referenti locali Francesco Boccia, Nicola Oddati e Ubaldo Pagano. Taranto è al centro di un progetto politico di ampio respiro che nella forza progressista del PD, insieme con la visione del Governatore Michele Emiliano, ha sempre trovato la concretezza e la forza per unire e rafforzare il perimetro del centrosinistra che si ritrova ancora una volta pronto a determinare il futuro di questo territorio con interessanti prospettive nazionali. Non ci resta ora che lavorare per portare Rinaldo Melucci ad essere rieletto sindaco di Taranto.”

Nota di Mattia Giorno, Responsabile Enti Locali

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: