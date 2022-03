Battista: “Un futuro senza fumi per Taranto”

“In questa campagna elettorale – a differenza delle amministrative 2017, in cui il mondo cosiddetto “ambientalista” fu accusato di essersi presentato disgregato all’appuntamento con le consultazioni – assistiamo all’integrazione al PD e al dimissionato Melucci della gran parte dei movimenti di “protesta”.

Oggi anche i Verdi, tra i primi promotori della lotta all’ex Ilva, hanno accettato l’offerta nella coalizione a trazione PD, svendendo lotte e abbassando l’asticella degli obiettivi minimi rispetto al futuro della fabbrica.

In questo momento riteniamo doveroso, alla luce di questa defezione di massa rispetto ad un annoso e condiviso percorso mirato alla chiusura degli impianti inquinanti, di chiamare tutte le anime realmente ecologiste e ambientaliste della città, per intraprendere un cammino collettivo che porti all’elezione di un sindaco che voglia davvero un futuro senza fumi per Taranto.”

Lo scrive Massimo Battista -Una città per cambiare -Taranto città normale -Periferie al centro

