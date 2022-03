Più acciaio e meno salute, il M5S dice “no”

“Il M5S non ci sta a sacrificare, ancora una volta, la salute dei tarantini. Col Decreto Energia varato dall’attuale Governo si mira ad incrementare la capacità produttiva dello stabilimento siderurgico, non curandosi affatto dell’impatto su salute e ambiente.

Chiediamo a gran voce l’introduzione della VIIAS (Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario), anche alla luce dei nuovi obiettivi produttivi della grande fabbrica, che, ad oggi, non ha ancora presentato il suo piano industriale.

Da tempo sosteniamo la fondamentale importanza della VIIAS, quale unico strumento di reale prevenzione del danno, oltre alla chiusura delle fonti inquinanti, come sempre e da sempre abbiamo sostenuto. In nome di un’emergenza bellica non possono essere giustificati interventi che, già a breve termine, farebbero precipitare un’altra emergenza, quella sanitaria della città di Taranto.

La volontà del Governo è proiettata al sostegno del ciclo produttivo di Acciaierie Italia, attraverso la concessione di 150 mln di euro per l’avvio della decarbonizzazione, prelevando questa somma dai fondi destinati alle operazioni di bonifica del territorio (non solo quelle incluse nel perimetro industriale) e alla riqualificazione socio-economica del territorio ionico.

Precisiamo inoltre che nulla si sa a proposito della progettualità di questo specifico processo… Ricordiamo la nostra dura presa di posizione e l’impegno profuso per l’abolizione dell’art 21 nel Decreto Milleproroghe, quando già abbiamo lottato aspramente per risparmiare l’ennesimo scippo ai tarantini, confermando i 575 mln di euro alla destinazione delle bonifiche e non alla produzione.

Ci ritroviamo, in buona sostanza, a difendere i cittadini in una scena già vista, ma anche questa volta non saremo spettatori passivi e lavoreremo per un finale degno dei loro diritti, sanciti dalla Costituzione Italiana.”

Lo scrive il Movimento 5 Stelle Taranto

