Biagio Izzo, rinvio causa Covid

In seguito a casi di Covid registrati nella Compagnia di Biagio Izzo, la commedia “Tartassati dalle tasse”, prevista mercoledì 23 marzo al Teatro comunale Fusco, è stata rinviata a lunedì 2 maggio. Pur non avendo colpe sul contrattempo in oggetto, l’Associazione “Angela Casavola” si scusa con abbonati e quanti avevano acquistato o prenotato il biglietto d’ingresso per l’eventuale disagio provocato dal cambio di programma.

Segreteria organizzativa: Laura Forte e Marina Forte. Prevendita: NonSoloCasa, via Principe Amedeo 188 Taranto, 9.30/13.00 – 17.00/20.00. Info: 3920119199 – 0994001058. Nei giorni di spettacolo, biglietteria dalle 20.15 esclusivamente al botteghino del Teatro comunale Fusco. Spettacoli, ore 21.00. Non consentito l’ingresso in sala a spettacolo iniziato.

